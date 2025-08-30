Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турецкую Республику с 30 Августа – Днём Победы. В этой связи министр поделился публикацией в сети X.

«Искренне поздравляю народ братской Турции с 30 Августа – Днём Победы! Эта победа, ставшая величайшим торжеством национальной воли и духа единства Турции, является одним из славных событий в мировой истории. Пусть Турция всегда одерживает победы и достигает успехов! С праздником!» — отметил глава МИД Азербайджана.

Напомним, что 30 августа 1922 года в битве при Думлупынаре под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка была одержана победа, поэтому эта дата отмечается в Турции как День Победы.