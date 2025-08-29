У Эммануэля Макрона остаётся всё меньше вариантов выхода из политического кризиса. Премьер Франсуа Байру 8 сентября может лишиться доверия парламента, и президент уже ищет замену, обсуждая с союзниками разные сценарии.

Ни одно из возможных правительств не будет иметь парламентского большинства, поэтому не исключены новые выборы. Тем временем опросы показывают: 67% французов хотят отставки Макрона, а 72% выступают против сохранения Байру.

Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон призывают президента уйти, но он клянётся, что этого не сделает. Об этом пишет Financial Times.