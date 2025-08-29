На официальном сайте УЕФА опубликован комментарий организации о выходе агдамского «Карабаха» в основной этап Лиги Европы.

«Азербайджанский клуб выдержал натиск «Ференцвароша» под занавес встречи и обеспечил себе место в основной стадии Лиги чемпионов. Ленни Жозеф вывел гостей вперед, завершив аккуратную комбинацию на 12-й минуте. Но точные удары с близкого расстояния Леандро Андраде и Абделлы Зубира вернули хозяевам контроль над игрой перед перерывом. Пенальти Барнабаша Варги и потрясающий удар со штрафного Алекса Тота приблизили «Ференцварош» к камбэку, но на большее гостям не хватило. «Карабах» во второй раз в своей истории сыграет в основной сетке Лиги чемпионов после дебюта на групповом этапе в сезоне 2017/18», — говорится в информации на сайте УЕФА.