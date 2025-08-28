Сегодня в Низаминском районе на пятом этаже жилого дома, взрыв, предположительно, произошёл из-за утечки газа.

Об этом сказал журналистам заместитель руководителя Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС Эльхан Асадов, передает АПА.

Он отметил, что по данному факту на место были привлечены сотрудники МЧС. Жильцы дома были эвакуированы. Погибших нет, получивших серьёзные травмы тоже нет.

Э. Асадов добавил, что в результате взрыва первый подъезд здания, а именно 4-й и 5-й этажи, получили повреждения, отключены коммуникации.

Специалисты агентства осмотрели здание и установили, что 4-й и 5-й этажи находятся в аварийном состоянии и требуют ремонта.

Эльхан Асадов сообщил, что по этому вопросу будет принято решение на правительственном уровне, подготовлены проектно-сметные документы, и начнется ремонт здания.

По словам заместителя руководителя агентства, в период проектирования и ремонта временное жильё будет предоставлено жителям 15 квартир первого подъезда с оплатой аренды: «Мы постараемся как можно быстрее восстановить здание и вернуть этих жителей в свои дома».