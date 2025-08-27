Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлило на год, до сентября 2026-го, разрешение на импорт в страну некоторых категорий алмазов российского происхождения. Об этом говорится в тексте лицензии на сайте ведомства.

«За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 г., <…> следующих категорий алмазов, разрешены до 12:01 утра по восточному летнему времени 1 сентября 2026 г.», — отмечается в документе.

Главное условие для действия этого правила — чтобы алмазы физически находились за пределами России до импорта в США и не были экспортированы или реэкспортированы из России:

непромышленные алмазы весом от 0,5 карата — после 1 сентября 2024 года;

непромышленные алмазы весом 1 карат и более — после 1 марта 2024 года.

Действие документа начаниается с 27 августа. Аналогичная лицензия была подписана 23 августа 2024 года, срок ее действия истекал 1 сентября 2025-го.