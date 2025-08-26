Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ не присоединится к инициативе западных союзников по признанию Палестины. «Они не соответствуют ни одному из условий создания государства», — отметил он.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни Мерц подчеркнул: «Наша позиция ясна. Мы не присоединимся к инициативе». Карни от ответа на вопрос о признании Палестины уклонился.

Согласно конвенции Монтевидео 1933 года, государство должно обладать постоянным населением, определённой территорией, собственным правительством и способностью к международным отношениям.