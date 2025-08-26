Армения до конца января текущего года отказывалась принять ряд положений проекта мирного договора с Азербайджаном. Речь шла, в частности, о недопущении размещения сил третьих стран на общей границе и отзыве судебных исков.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвящённом итогам визита президента Азербайджана в США.

По словам главы МИД, ситуация изменилась после прихода к власти в США администрации Дональда Трампа. «Армения, в частности, не принимала положения, касающиеся отзыва исков из судов и недопущения размещения третьих сил на границе. Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении в присутствии Дональда Трампа в рамках визита в США, подтверждает повестку дня Азербайджана в вопросе установления мира», — подчеркнул Байрамов.

Он добавил, что Баку ожидает от Еревана внесения изменений в армянскую конституцию и полного устранения территориальных претензий к Азербайджану для подписания мирного соглашения.