На территории сел Эдилли и Агбулаг Ходжавендского района разгорелись лесные пожары.

На месте действуют сотрудники пожарного отделения Физулинского и Джебраильского районов МЧС и вертолет, сообщает «Репорт».

В настоящее время проводятся работы по тушению пожара с земли и с воздуха.

Пожар также вспыхнул в лесу в райне села Сырхавенд Агдеринского района. На место происшествия были привлечены пожарная техника и личный состав Тертерского районного отдела Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Принимаются меры по тушению пожара, сообщает АПА.

Также на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.