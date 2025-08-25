Пентагон хочет отправить военных в Чикаго для борьбы с преступностью, а также для снижения числа бездомных и нелегальных иммигрантов. Согласно информации The Washington Post, возможна мобилизация минимум нескольких тысяч нацгвардейцев.

«План включает в себя несколько вариантов, в том числе мобилизацию по меньшей мере нескольких тысяч членов национальной гвардии… Использование действующих войск также обсуждается», — отмечается в информации.

Уточняется, что данную модель впоследствии могут использовать и в других крупных городах.