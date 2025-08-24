Европа и США продолжают закупать нефть у Индии, несмотря на критику в адрес Нью-Дели за приобретение российской нефти и финансирование конфликта в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Он призвал Запад не покупать нефть, «если не нравится».

«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет. Но Европа покупает, Америка покупает. Так что не нравится — не покупайте», — заявил он на конференции The Economic Times World Leaders Forum, трансляцию вело индийское агентство Asian News International (ANI)