История с объявлением Сергея Маркова «иноагентом» больше говорит не о нём, а о деградации тех, кто в России выстраивает карьеру на дешёвом патриотизме, пишет телеграм-канал Minval—LIVE.

Кто главные обвинители? Коц и Антоновский. Военкор и публицист, чья профессия давно превратилась в ремесло — громко лаять на всех, кто не вписывается в их методичку. Сегодня их раздражает то, что Марков говорил о реальности: Азербайджан выиграл войну, Алиев укрепил государственность, и Баку стал игроком, с которым считаются все.

Хорошо известный азербайджанской аудитории пропагандон Коц — тот самый автор лжи о «сирийских наёмниках в Карабахе» — теперь рассказывает о «жестоко избитых россиянах» в Баку. Но не нам ли знать, что каждое его слово — не более чем очередной сфабрикованный фейк?

Антоновский же бредит «восточными агентами». Для него страшно уже то, что Россия может иметь нормальные отношения с Турцией или арабским миром. Он мыслит категориями XIX века, где «восток» — это угроза. Но именно такие «аналитики» толкали Москву в пропасть изоляции, пока Марков говорил о необходимости выстраивать нормальные отношения с Баку и открыто напоминал: именно Россия сбила азербайджанский самолёт.

Маркову не нужно доказывать свою лояльность: его карьера (с которой можно соглашаться или нет), санкции и десятки лет работы в публичной политике — ответ всем дешёвым обвинителям. А вся эта пропагандистская шушера доказала лишь одно: они готовы растоптать любого, лишь бы сохранить своё место у кормушки и продолжать плясать на эфирах кремлёвских каналов.

И если сегодня в России объявляют иноагентами тех, кто говорит правду о новых центрах силы и признаёт успехи соседей, — это не клеймо для Маркова. Это приговор для самой системы, которая боится правды больше, чем врагов.

А Коц и Антоновский останутся теми, кем они и являются, — мелкими шавками, лающими на караван, который идёт дальше.