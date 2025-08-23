В Волгоградской области РФ идет массированная атака беспилотников. По словам губернатора, силы ПВО РФ пытаются отразить удар. Один из дронов упал на улице Ленина в Петров Вале вблизи многоэтажного жилого дома. В результате в квартирах выбило окна, сообщают СМИ.

Предварительно пострадали три жителя, один из них — ребенок. Кроме того, обломки другого БПЛА привели к возгоранию сухой растительности возле хутора Крапцовский в Кумылженском районе. Также накануне о взрывах сообщали жители поселков Ильский и Афипский в Краснодарском крае России.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области России, являющегося одним из двух крупнейших предприятий отрасли в стране.