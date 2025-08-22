По данным Independent Arabia, Израиль и Сирия планируют подписать соглашение о безопасности 25 сентября под эгидой США — на следующий день после выступления президента Ахмеда аш-Шараа на Генассамблее ООН. Документ должен снизить напряжённость между Иерусалимом и Дамаском, но полноценного мирного договора в ближайшей перспективе не ожидается.

Тем временем Sky News Arabia сообщает, что Вашингтон работает над организацией встречи аш-Шараа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при участии президента США Дональда Трампа.

Прогресс был достигнут на переговорах в Париже между министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером и главой МИД Сирии Асадом аш-Шейбани. Главный камень преткновения — намерение Израиля сохранить присутствие на ряде стратегических объектов в Сирии.

Стороны обсуждали деэскалацию на границе, невмешательство во внутренние дела Сирии, региональную стабильность и возможное возобновление соглашения 1974 года.