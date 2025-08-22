20–21 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в западные регионы страны — Гянджа-Дашкесанский, Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы. Эти территории сегодня воспринимаются как своеобразный «западный полюс» развития, где государство стремится закрепить модель экономической диверсификации, объединяющей промышленность, туризм, сельское хозяйство и культурное наследие. Визит оказался многоплановым: он отразил не только экономические приоритеты, но и содержал важные политические послания, напрямую связанные с исторической памятью и результатами карабахского конфликта.

Историческая столица региона, Гянджа, стала первой остановкой визита. Город, некогда являвшийся крупным индустриальным узлом с машиностроением, алюминиевым производством и винодельческой промышленностью, в 1990-е годы пережил кризис, потерю рабочих мест и массовую миграцию. Сегодня, благодаря целенаправленным государственным программам, Гянджа возвращает себе утраченные позиции. Масштабные работы по благоустройству и модернизации спортивной инфраструктуры, приуроченные к проведению Игр стран СНГ 2025 года, включили обновление улиц, реконструкцию парков и общественных пространств. Эти меры одновременно улучшают городскую среду и создают новые рабочие места, снижая социальную напряжённость. Одновременно закладывается новый завод по производству базальтовой продукции, что демонстрирует курс на промышленное возрождение и укрепление экспортного потенциала.

Однако Гянджа важна не только как экономический центр. Она является частью исторической идентичности Азербайджана: именно здесь располагалось первое демократическое правительство в 1918 году, а также родился поэт Низами Гянджеви, чьё имя стало символом культурного наследия. В годы второй карабахской войны город подвергался обстрелам, что закрепило за ним статус города-символа стойкости. В этом контексте работы в мемориальном комплексе приобретают значение не просто культурного проекта, а инструмента сохранения национальной памяти и консолидации общества.

Посёлок Гаджикенд, включённый в программу визита, иллюстрирует другой аспект диверсификации — развитие туризма. В советский период он был курортной зоной, но после независимости инфраструктура пришла в упадок. Сегодня его восстановление рассматривается как часть национальной стратегии, направленной на превращение туризма в устойчивый источник дохода, дополняющий промышленность и сельское хозяйство. Это позволяет создать более сбалансированную региональную экономику, где каждая отрасль усиливает другую.

Значимой частью поездки стало посещение строительства автомобильной дороги Тоганалы – Кяльбаджар – Истису. Этот проект длиной 82 километра имеет особое стратегическое значение. В прошлом отсутствие транспортных коммуникаций через Муровдагский хребет фактически изолировало Кяльбаджар от центральных районов страны, что стало трагическим фактором в годы первой карабахской войны: азербайджанское население оказалось в ловушке под ударами армянских войск. Новая дорога призвана устранить последствия той изоляции, обеспечить надёжное сообщение с Гянджой и создать условия для устойчивого развития сельского хозяйства, туризма и промышленности. Особую роль играет направление на Истису, известное своими минеральными источниками, которое должно превратиться в центр оздоровительного туризма.

Кульминацией визита стало посещение Кяльбаджара, возвращённого под контроль Азербайджана после второй карабахской войны. Регион, разрушенный и опустошённый за годы оккупации, сегодня становится символом восстановления. В ходе визита были открыты новые административные и социальные объекты, восстановлены линии электроснабжения и водоснабжения, начаты работы по возрождению курорта Истису. Здесь же президент Азербайджана выступил перед жителями, подчеркнув, что возвращение Кяльбаджара — это не только военный и политический успех, но и восстановление исторической справедливости.

В своей речи президент обратил внимание на два ключевых аспекта. Первый — память о последствиях армянской оккупации. Он напомнил, что в Кяльбаджаре не сохранилось ни одного уцелевшего здания, а разрушения носили системный характер. Эти слова зафиксировали, что политика Армении в регионе рассматривается как варварская и сознательная, а её последствия не могут быть забыты. Глава азербайджанского государства отметил: забыть или простить подобное невозможно, и память об этом станет частью национальной идентичности. Второй аспект — мир и региональная политика. Президент подчеркнул, что именно Азербайджан стал автором текста мирного договора, парафирование которого фактически завершает многолетний конфликт. Этот мессидж направлен на закрепление статуса Азербайджана как субъекта, формирующего новые правила регионального порядка. Ильхам Алиев также заявил о стратегическом достижении — обеспечении сухопутного сообщения с Нахчываном, что закрывает давний геополитический разрыв.

Таким образом, визит Ильхама Алиева и первой леди в западные регионы можно рассматривать в трёх измерениях. Экономическое — это восстановление промышленности, развитие туризма и строительство инфраструктуры, которые превращают регион в новый центр ненефтяного роста. Политическое — это закрепление Азербайджана в роли стороны, определяющей послевоенный порядок и выводящей из игры устаревшие международные посреднические форматы. Историко-памятное — это акцент на разрушениях и трагедиях оккупации, которые становятся частью национального нарратива и основанием для будущего единства. Совокупность этих измерений демонстрирует, что государственная политика в западных районах — это не просто набор отдельных проектов, а целостная стратегия, соединяющая экономику, историю и политику в единый процесс национального возрождения.