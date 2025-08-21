Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по завершению войны России против Украины сосредоточены на двух основных вопросах — гарантиях безопасности для Киева и контроле Москвой определенных территорий.

«На самом деле, есть два больших вопроса, которые еще не решены, и в каком-то смысле они очень простые, но в каком-то смысле очень сложные», — сказал Вэнс.

Прежде всего, Украина хочет быть уверена, что конфликт не повторится. «Она хочет быть уверена, что ее территориальная целостность сохранится на долгие годы в будущем», — пояснил вице-президент.

Россия, по его словам, хочет «определенные участки территории», большую часть которых она контролирует, но часть которых не заняла.

«Именно в этом и заключается суть переговоров», — подчеркнул Вэнс. «Украинцы хотят гарантий безопасности. Россияне хотят определенные участки территории», — заключил он.

Вэнс считает, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы помочь продвинуть переговоры для достижения этих целей.