Для того чтобы водители легковых автомобилей могли удобно забирать и высаживать своих пассажиров на автобусных полосах в Баку, по двум дополнительным адресам созданы пункты посадки и высадки пассажиров.

Информацию об этом распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Сообщается, что очередные такие места организованы на пересечении улиц Джафара Джаббарлы и Басти Багировой (напротив «Caspian Plaza»), а также на пересечении проспекта Ноября, 8 и улицы Хагани Рустамова (возле центра «ASAN Xidmət» №2). По обоим адресам установлены соответствующие указатели.

Целью создания зон посадки и высадки является обеспечение возможности посадки и высадки пассажиров, не создавая помех движению общественного транспорта по автобусным полосам.