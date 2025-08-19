Вялотекущие акции протеста в городах Республики Сербия переросли в насильственные действия – в ходе беспорядков за последние несколько дней ранено не менее двух сотен полицейских и сторонников власти. Похоже, в стране снимают кино по затасканному сценарию цветных переворотов. Устоит ли Вучич?

Радикализация уличных протестов в Сербии – массовые столкновения оппозиционных демонстрантов со сторонниками президента Вучича и полицией, поджоги зданий и автомобилей оппонентами власти охватили не только крупные города страны — Белград, Нови-Сад, Ниш, но и сравнительно малые. За несколько дней не менее двухсот полицейских и сторонников президента получили ранения; пострадали и оппоненты власти. Противные стороны обстреливают друг друга петардами, забрасывают камнями и различными предметами; демонстранты перекрывают дороги. Место имеют расправы и самосуд над сторонниками Вучича. Чего требуют демонстранты, как отвечают на их «посылы» власти; стоит ли страна на грани гражданской войны, кто ее стимулирует и почему?

Акции протеста оппозиции и студенческих организаций начались в Сербии еще в ноябре прошлого года – причиной послужило обрушение железобетонного навеса на вокзале Нови-Сада, в результате которого погибли 16 человек. Демонстранты требовали наказания виновных в этой трагедии, ужесточения борьбы с коррупцией и объявления внеочередных выборов. В отставку подал премьер-министр страны.

Казалось бы, расследование трагедии, завершившееся задержанием по делу об обрушении навеса на вокзале (среди задержанных – экс-министры строительства и инфраструктуры, чиновники и представители фирм-подрядчиков, бывший директор госпредприятия «Инфраструктура железных дорог», им вменяется нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллионов долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде) — должно было разрядить напряженность. Она же, напротив, начала набирать обороты с выдвижением политических требований. То есть похоже, что в Сербии пытаются реализовать сценарий очередного майдана, который, как известно, начинается с требований искоренить коррупцию и завершается политическими с привычным финалом – свержением власти или ее попыткой, сопровождающейся криминальными беспорядками. И, что примечательно, острая фаза стартовала в канун встречи президентов Трампа и Путина на Аляске. К этой теме мы еще вернемся.

А что же власти, ограничивается ли их активность только задержанием не мирных демонстрантов и увещеваниями улицы, почувствовавшей силу (чрезвычайное положение в Сербии не введено).

Президент Александр Вучич пообещал провести в стране досрочные парламентские выборы, то есть пошел на удовлетворение части требований оппозиции. Он также заявил, что не будет менять конституцию и выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах президента через полтора года. «Я — политический ветеран, не могу больше выдвигать свою кандидатуру, мне не приходит в голову менять конституцию. Поскольку я не диктатор, каким вы меня представляете, я свою президентскую карьеру завершаю через полтора года. Горжусь сделанным», — сказал сербский лидер. Но оппозиция потребовала его ухода «немедленно».

В эфире Радио и Телевидения республики Вучич подчеркнул, что беспорядки на протестах в Сербии большей частью вызваны извне и были апробированы ранее в ходе цветных революций в других странах. «Я был бы слишком наивен и нечестен, — пояснил Вучич, — если бы не сказал, что это большей частью вызвано извне. Не будем наивными. Все, что говорится о жесткости полиции и попытке целовать полицейских в Крагуеваце, все это уже было видно в разных цветных революциях, от «арабской весны» до того, что происходило в нашей стране 25-26 лет назад. Это не какие-то большие новшества».

Президент также проинформировал, что протестующие вознамерились заживо сжечь в Нови-Саде сторонников правящей силы — Сербской прогрессивной партии (СПП): «… ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там (в офисе СПП), внутри. Было бы 300 сожженных заживо!».

Президент заверил, что гражданской войны в Сербии не будет. По его словам, власти Евросоюза хотят, чтобы Сербия присоединилась к санкциям против России, «для ЕС это очень важно, … ведь в преддверии встречи США и РФ на высшем уровне все те, кто генерировал и поддерживал украинский кризис, чувствуют себя слабыми, поэтому пытаются вызвать массовое недовольство в Европе для того, чтобы попытаться повлиять на Трампа» (это было сказано Вучичем накануне саммита Трамп-Путин). И теперь Вучич прямо говорит, что все действия участников беспорядков в соответствии с уголовным кодексом страны квалифицируются как «терроризм».

Ситуацию в Сербии прокомментировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, все чаще место имеют попытки вмешательства, направленные на свержение патриотических правительств в Словакии, Венгрии и Сербии. Сийярто подчеркнул, что Брюссель хочет устранить патриотические и мирные правительства в Центральной Европе и заменить их марионеточными. По его утверждению, события в Сербии и Словакии являются частью этого плана, а попытки дестабилизации становятся все более агрессивными.

Сообщается, что в ходе телефонных переговоров министры иностранных дел трех стран (Сербия, Венгрия, Словакия) подтвердили взаимную солидарность и решимость еще более бескомпромиссно защищать суверенитет государств региона.

«Гражданской войны в Сербии не будет», — сказал Вучич. Однако предпосылки к ней наметились не столько потому, что оппозиция (далеко, кстати, неоднородная) выступает против власти, сколько по сложившейся разделительной линии: сторонники власти создают живые щиты возле офисов правящей партии (считается, что и в этом случае активисты – студенты). Получается, что студенты и «примкнувшие» к ним идут стенка на стенку.

Между тем ситуацию в Сербии невозможно рассматривать как локальную, в отрыве от происходящих в мире геополитических процессов, на которые остро реагирует Брюссель, утрачивающий свою силу и видящий это на примере «правого сдвига» в европейской политике и стремления стран к суверенитету и независимости. Особенно тех, которые выбрали конструктивные, выгодные для себя отношения как с США, так и с Россией, с миром в целом. Это создает угрозу для «железной хватки» Брюсселя, ослабленной нынешней американской администрацией: он уже не может так вольно распоряжаться судьбами целых стран, как это было при прежней американской власти. Впрочем, недовольство Венгрией, Словакией и Сербией назревало гораздо раньше возвращения в Белый дом Трампа.

Заметим, когда именно протесты в Сербии приняли криминальный характер и вышли далеко за рамки мирных конституционных, с которыми полиция вряд ли справляется – аккурат к встрече Путина и Трампа на Аляске. Это не бросилось в глаза мгновенно, поскольку внимание в мире было приковано к переговорам российского и американского лидеров. То есть, похоже, Брюссель пытается давить на американцев по всей протяженности восточной границы Европы, что можно считать вербально не объявленным открытием очередного фронта против США – с премилой улыбкой брюссельских боссов, пытающихся выстроить всю Европу и ее «окрестности» под свою линейку. Ну, а если не удастся, убрать из власти таких вредных персон для «европейского единства» как Орбан, Фицо, Вучич. И «желательно» сейчас — перенести напряженность на Балканы, если свет в урегулировании российско-украинского конфликта, все же, забрезжил.

Удастся ли? Вопрос этот возникает еще и потому, что власти Сербии довольно пассивно реагировали на раскручивание майданной ситуации, позволили ей выйти за рамки мирной политической акции, перерасти в серьезную угрозу общественной безопасности и государственности. Согласимся, что такая ситуация была характерна и для других стран с опытом майдана. И место имеет даже не ремэйк, а калькирование прошлых «удач».

Слабость власти или что-то похуже? Коли так, у Вучича нет шансов досидеть оставшиеся ему полтора года президентства, что будет означать временную победу Брюсселя, которая, однако, может пошатнуть власть в Венгрии и Словакии и, по сути, сыграть 1:0 как с нынешней администрацией США, так и с Россией – каким бы парадоксальным это ни казалось на первый взгляд.

Накануне Вучич в своем обращении к гражданам пообещал: «Вы увидите наши иногда неожиданные решения в ближайшие 3-4 дня. После этого срока увидите очень решительные действия. Ближайшие 3-4 дня вам будет казаться, что мы как государство отошли в сторону, отступили, что мы не существуем. Вам будет казаться, что мы поражены. В один момент увидите всю решимость государства Сербии. Применим все, чем располагаем, чтобы вернуть мир и порядок в нашей стране и сделаем это. Будем противостоять всему внешнему давлению, всем, кто нам угрожает, кто нас предупреждает, что можно и что нельзя. До сих пор мы видели, что они управляли созданием хаоса в нашей стране. Мы победим!»

Остается открытым и весьма спорным вопрос: сумеет ли Вучич исполнить свое обещание, или «цветы» уже запоздалые.