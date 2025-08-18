Российские системы ПВО, такие как С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и «Панцирь», могут нейтрализовать новую украинскую ракету «Фламинго». Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним», – приводит «Взгляд» слова аналитика.

Кнутов отметил, что «Фламинго» по своей сути является британской ракетой FP-5, поскольку Украина не обладает необходимыми производственными мощностями и технологиями для создания подобного вооружения.