Число первичных ходатайств о предоставлении убежища в Евросоюзе в годовом отношении сократилось почти на треть. В мае прошения об убежище в странах ЕС подали 54 780 человек — на 30% меньше, чем в том же месяце 2024 года, сообщило в понедельник, 18 августа, Европейское статистическое ведомство Eurostat.

Между тем в сравнении с апрелем 2025-го количество ходатайств от беженцев впервые за три месяца возросло — в апреле этот показатель составил 48 935 прошений или на 12% меньше, чем в мае.

Больше всего среди просителей убежища в мае было граждан Венесуэлы (8085 первичных заявлений), за ними следовали выходцы из Афганистана (4575), Бангладеш (3095) и Сирии (2935). Наибольшее количество прошений подано в Испании (12 755), Италии (11 760), Франции (9490) и Германии (8330). Тем самым число первичных ходатайств, поданных в ФРГ, вновь сократилось.

В соотношении к численности населения самый высокий показатель числа первичных ходатайств о предоставлении убежища зафиксирован в Греции (30,3 заявления на 1000 жителей), Испании (26,0), Кипре и Люксембурге (по 25,8).

За последние месяцы несколько стран ЕС, в особенности Германия, ужесточили свою миграционную политику. Кроме того, сокращение числа ходатайств об убежище связано с принятием в 2024 году новых правил ЕС. Среди прочего реформа предусматривает изменение процедуры въезда потенциальных беженцев на внешних границах Евросоюза.