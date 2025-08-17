Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отметил, что «Россия до сих пор не имеет успехов в Донецкой области, Путин не смог захватить ее в течение 12 лет». Он напомнил, что конституция Украины «делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей».

«У Путина много требований, и мы не знаем всех из них. Если их действительно так много, как мы слышали, то потребуется много времени, чтобы рассмотреть все из них, и это невозможно сделать под давлением оружия. Следовательно, необходимо прекратить огонь, быстро работать над окончательным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне», – цитирует Зеленского «Украинская правда».