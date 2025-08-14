Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман поведал о том, почему в 1867 году Российская империя продала Аляску Соединённым Штатам.

«На момент продажи основные ценные в тот момент ресурсы Аляски были уже практически исчерпаны. А другие ресурсы, скажем, нефть и газ, тогда просто никому не были нужны, ещё не было тех отраслей хозяйства, что нуждаются в них», — отметил он в беседе с изданием «Татар-информ».

Он добавил, что свою роль сыграл и военно-логистический фактор. В тот период произошло очередное обострение взаимоотношений Российской империи с Британией. «Поскольку Аляска находится рядом с Канадой, которая принадлежала Британии, мы во избежание нападения Британии на Аляску застраховали её в страховых агентствах Соединённых Штатов Америки на сумму $7,2 млн, тогда доллар равнялся примерно 2 г золота, то есть сумма была достаточно солидной», — сказал Вассерман.

По его словам, когда вновь обострились отношения с Лондоном, российская сторона приняла решение продать Аляску тем же США, причём по той же цене, по которой полуостров был застрахован. «Кстати, деньги эти были потрачены практически немедленно и с немалой пользой для страны. Мы на них закупили в той же Британии оборудование для парочки новых железных дорог», — резюмировал он.