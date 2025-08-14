В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Потерпевшая Саадат Гараева сообщила, что в 16 лет была вынуждена покинуть родной Кельбаджарский район.

Она рассказала, что в результате атаки вооруженных сил Армении 30 марта 1993 года ей пришлось покинуть свой дом, а ее имущество осталось на оккупированных территориях. Ее родные погибли. В своих показаниях потерпевшая заявила, что имеет претензии к обвиняемым. В этот момент адвокат обвиняемого Араика Арутюняна задал ей вопрос: «Вы имеете претензии к обвиняемым потому, что они армяне?».

Саадат Гараева ответила, что ее претензии связаны не с тем, что обвиняемые – армяне, а с тем, что они «захватили наши земли, удерживали их под оккупацией, убивали гражданских лиц и совершали другие преступления».

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевшая Уруза Велиева сообщила, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, во время Ходжалинского геноцида, она, ее супруг и другие родственники были взяты в заложники. Тогда же ее золовка – Велиева Сурайя Джавад гызы – пропала без вести и до сих пор не найдена.

У.Велиева отметила, что в ночь с 16 на 17 февраля 1992 года в селе Гарадаглы Ходжавендского района были взяты в заложники два ее брата. Один из братьев был освобожден и возвращен, тогда как судьба второго брата, которому на тот момент было 14 лет, до сих пор неизвестна.

В своих показаниях Рашад Исмаилов сообщил, что 23 октября 1993 года в возрасте 16 лет был захвачен в заложники вооруженными силами Армении в селе Мехдили Джебраильского района. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, потерпевший заявил, что его сначала повезли в село Бёюк Марджанлы, а затем – в Гадрут, и спустя три дня пребывания в заложниках он был освобожден.

В своих показаниях Яшар Аббасов сообщил, что 2 сентября 1992 года во время боев в агдеринском направлении был ранен в правую ногу в результате обстрела со стороны противника. Отвечая на вопросы старшего помощника Генерального прокурора Вюсала Алиева, Я.Аббасов отметил, что с того времени он испытывает проблемы с ногой.

Балай Насибов сообщил, что с 1992 года на различных направлениях принимал участие в боях против вооруженных сил Армении. Сначала он был начальником штаба батальона, а затем — командиром батальона. Б.Насибов рассказал, что в январе 1994 года был ранен близ Муровдага.

Уроженец Кельбаджара Б.Насиров отметил, что во время оккупации район был атакован со стороны азербайджано-армянской границы оккупационными силами под руководством Монте Мелконяна, в составе которых были и иностранные наемники.

«Во время оккупации Кельбаджара (конец марта – начало апреля 1993 года) было дано поручение эвакуировать население, чтобы не допустить повторения Ходжалинского геноцида. Очевидно, что управлять боевыми действиями и одновременно эвакуировать людей крайне трудно. Но мы старались во время боев также обеспечивать эвакуацию гражданского населения, потому что противник перекрывал все доступные пути», — добавил он.

Обвиняемый Давид Ишханян, задавая вопрос потерпевшему, отметил, что в то время он находился под командованием Монте Мелконяна и был командиром батальона.

В своих показаниях Ясин Аббасов сообщил, что является жителем Кельбаджарского района и с декабря 1992 года по 2 апреля 1993 года принимал участие в боях против оккупантов в составе Кельбаджарского батальона обороны. Его двоюродный брат стал шехидом. Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, он сказал, что его дом остался на оккупированной территории Кельбаджара.

В своих показаниях Натик Алыев заявил, что 27 марта 1993 года в результате атаки вооруженных сил Армении вынужденно покинул Кельбаджар. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший рассказал, что принимал участие в боях против армянской армии.

Гисмет Аллахвердиев рассказал, что принимал участие в боях против вооруженных сил Армении в Кельбаджаре, Лачине, Физули и Тертере, и был ранен. Он отметил, что во время атаки противника на Кельбаджар в заложники были взяты несколько человек в возрасте от 80 до 100 лет, судьба которых до сих пор неизвестна, и уточнил: «Это был мужчина по имени Муса Байрамов и женщины – Гюльсум Байрамова, Мина, Медина и Сарай».

В своих показаниях Сиявуш Бандалиев сообщил, что в 1992–1993 годах в составе батальона обороны участвовал в боях против вооруженных сил Армении в Кельбаджаре, Лачине и Агдере, и в 1993 году был ранен. Он добавил, что до сих пор испытывает проблемы со здоровьем, возникшие в результате ранения.

Фируз Дадашев отметил, что принимал участие в боях против вооруженных сил Армении и был ранен в результате разрыва мины в направлении села Нарышлар Лачинского района.

Натик Ахмедов заявил, что в марте 1993 года в селе Хыдырлы Агдамского района получил осколочное ранение в результате провокации вооруженных сил Армении.

Асиф Ибрагимов рассказал, что в 1991 году, автомобиль, в котором он направлялся из Тертера в Агдере, подвергся обстрелу, в результате чего он получил пять пулевых и шесть осколочных ранений. Он был гражданским лицом.

Микаил Рзаев сообщил, что во время оккупации Кельбаджара погибла его мать.

Галиб Мамедов в своих показаниях отметил, что он уроженец Кельбаджара, во время службы в органах внутренних дел участвовал в предотвращении атак вооруженных сил Армении. Услышав об Агдабанской трагедии, совершенной 8 апреля 1992 года, они сразу же отправились на место происшествия и по прибытии столкнулись с ужасным зрелищем. Потерпевший сказал: «Голоса людей смешались со звуками выстрелов. Сначала мы увидели труп Абдул-киши. Были зверски убиты Бекир Годжаев, Зейнаб Годжаева и другие – всего 32 человека. Также убили моего 16-летнего брата, он был в таком состоянии, что я узнал его по одежде». Г.Мамедов добавил, что сам был дважды ранен.

Вугар Исаев, Зохраб Керимов, Бакир Алескеров, Назим Рзаев, Гошгар Тагиев, Ильгар Велиев, Аслан Халилов, Шамиддин Халилов, Адиль Гусейнов и Рафиг Акберов рассказали, что в результате атак вооруженных сил Армении стали вынужденными переселенцами из Кельбаджарского района, понесли разного рода ущерб.

Надир Акберов, Парвиз Алиев, Рамиз Алиев, Горхмаз Асадов, Дадаш Гаджиев, Габиль Ибрагимов, Халиг Ибрагимов, Габиль Имамалиев, Хикмет Майылов, Сайяф Мухтаров, Габиль Гулиев, Акиф Керимов, Эльшан Заманов, Фамиль Юсибов, Maил Адилов, Расим Адилов, Малик Алиев, Фуруз Мамедов, Радим Мамедов, Ниязи Назаров сообщили, что сражались на разных направлениях против вооруженных сил Армении, получили ранения. Некоторые из них были ранены два или даже три раза, а затем снова участвовали в боях.

В своих показаниях Руслан Мирзалиев заявил, что получил ранение в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года. Его отец Вахидджан Мирзалиев 2 октября 1992 года стал шехидом в Ходжавендском районе.

В своих показаниях Гардашхан Адыгезалов, Расим Алекберов, Фуад Гасанов, Агалар Асадов, Махир Рамазанов, Роял Ахмедов отметили, что были ранены в результате провокаций вооруженных сил Армении во время Отечественной войны 2020 года.

Талех Гасымов, Ильяс Ахмедов, Арзу Ибрагимов, Гамид Мусаев, Эмин Сардаров, Джавад Махмудов, Сарван Мамедов сказали, что в разное время пострадали в результате провокаций и атак вооруженных сил Армении.

Афган Сафаралиев сообщил, что в 1997 году в период прохождения военной службы был взят в плен вооруженными силами Армении, спустя 2 года был возвращен Азербайджану. В плену подвергался страшным пыткам.

Эльнур Гасанов заявил в своих показаниях, что 9 апреля 2022 года во время выпаса овец в селе Гасангая Тертерского района получил травмы в результате взрыва мины, установленной вооруженными силами Армении.

Мадат Манафлы сказал, что был ранен 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации вооруженных сил Армении в Лачине.

Ширин Исмаилов сообщил, что в период прохождения военной службы в 1997 году был взят в плен. Через 3 года и 6 месяцев был возвращен Азербайджану. Находясь в плену, подвергался тяжким пыткам, бесчеловечному обращению.

Джаваншир Сарыев удерживался в плену с 1992 по 1993 год, подвергался жестокому обращению и невыносимым пыткам.

В своих показаниях Кямиль Аллахвердиев заявил, что в 1993 году был взят в заложники в Геранбое, но через 5 месяцев возвращен. В заложничестве он подвергся чудовищным пыткам. Потерпевший сказал, что его отец стал шехидом.

Хикмет Гулуев рассказал, что в 1993 году, когда по причине атак вооруженных сил Армении они были вынуждены покинуть село Гюнешли Кельбаджарского района, в местности, называемой «Тоннель», путь им преградили армяне. Он был взят в заложники и спустя полтора года возвращен азербайджанской стороне.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, в том числе Давида Манукяна, Давида Бабаяна, защитников обвиняемых и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 15 августа.