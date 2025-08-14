Израиль отклонил предложение посредников в переговорном процессе с палестинским движением ХАМАС заключить соглашение о гуманитарном перемирии в секторе Газа на 48 часов. Об этом со ссылкой на источники информирует телеканал Al Arabiya.

«Посредники выдвинули Израилю предложение о 48-часовом перемирии в секторе Газа, но он его отклонил», — цитирует канал слова источника. Отмечается, что посредники продолжают попытки оказать воздействие на Израиль, чтобы добиться прекращения огня в гуманитарных целях.