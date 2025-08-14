Иранская таможня на границе с Азербайджаном мучает азербайджанских водителей большегрузов, заставляя их днями простаивать в жару на пустынном участке без еды и воды. Об этом Minval Politika рассказал один из азербайджанских дальнобойщиков, работающих по маршруту Нахчыван-Баку через через территорию Ирана. Ранее Minval уже писал об этом.

Собеседник Амиль Гасымов (имя изменено, поскольку водитель может столкнуться с проблемами при дальнейшем пересечении границы- Ред.), рассказал, что притеснения эти начались после того, как в Вашингтоне между Азербайджаном, Арменией и США было подписано соглашение, предусматривающее открытие «Маршрута Трампа» (TRIPP). После этого работники иранской таможни начали бросать колкости в адрес азербайджанских водителей, провоцируя их на конфликт, а добиваясь этого, отбирают у водителей документы.

Но это еще не все: проезжая через Иран, местные власти запрещают водителям въезжать в город Билясувар, а также приближаться к таможне, требуя парковаться на участке около Рух кенди, расположенном в 20 км от границы.

Всех азербайджанских дальнобойщиков собирают в один парк, требуя, чтобы те ждали своей очереди. Пока азербайджанские водители простаивают, иранские, российские и грузинские дальнобойщики беспрепятственно пересекают границу. В результате ежедневно на территории Ирана скапливается порядка 150-200 фур с азербайджанскими номерами.

«Если бы ежедневно нас нормально пропускали через границу, ни одного азербайджанского грузовика там не осталось бы. На том участке 20 часов подряд ропускают через границу иранские машины и только 4 часа — азербайджанские, — говорит собеседник, -Теперь дорогу протяженностью 600 километров, которая занимает день, мы проезжаем за 4-5 дней. Выехав из Нахчывана, приходится несколько дней ночевать в Билясуваре. Все это искусственно чинимые препоны. При желании они могут нас пропустить сразу, не держать в пустыне. Тут нет условий: ни санузла, ни воды, негде укрыться от жары. Нас держат вдали от города. Чтобы купить воды и еды, приходится тратить дополнительные деньги».

Дальнобойщик уверяет, что после подписанного соглашения водители постоянно чувствуют на себе давление со стороны иранских чиновников. По его словам, если несколько азербайджанцев ответят на дискриминацию и предвзятость, то они начинают разговаривать с ними по-другому — отнимают паспорта, снимают номера машин.

«Мы не можем противостоять этому, мы бессильны. На той стороне мы ощущаем себя словно беззащитные сироты. Например, на дороге стоят несколько припаркованных российских, азербайджанских и грузинских грузовиков, но местные власти придираются только к нам», — утверждает дальнобойщик.