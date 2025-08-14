Швейцарцы на фоне введения США пошлин против Берна стали сомневаться в политике нейтралитета. Об этом информирует Wall Street Journal.

Причиной этому стали введенные США пошлины в отношении Швейцарии.

«Многие в альпийской стране теперь задаются вопросом, подходит ли их многовековая модель нейтралитета и исключительности для мира, основанного на сделках», — отмечается в сообщении.

Депутат швейцарского парламента и зампредседателя Социал-демократической партии страны Йон Пульт сказал, что страна больше не может лавировать между блоками.