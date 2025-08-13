Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров на своей странице в Facebook высказал мнение о важных событиях последних дней в регионе Южного Кавказа и написал, что его «вчерашнее участие в программе «Дождя», которую ведёт К.Котрикадзе, ещё раз подтвердило предположение о том, что в основе российско-азербайджанского кризиса лежат причины, не озвучиваемые российской пропагандой».

«Россию «выталкивают» из Южного Кавказа. Сразу возникает вопрос: кто выталкивает? Азербайджан? Конечно, нет, так как ему некого «выталкивать». У нас, в отличие от Армении, нет военных баз, нет пограничников, нет совместной ПВО и т.д. Армения выталкивает? Вроде нет, пока не было ни одного официального заявления по этому поводу. Тогда почему российские пропагандисты угрожают нам?» — задался вопросом эксперт.

По его словам, еще один распространяемый тезис: «В Азербайджане, на границе с Россией, создают натовскую военную базу».

«Тоже абсолютно нелогичное и запаздалое обвинение. Всем хорошо известно, что ещё с начала 90-х годов РФ являлась официальным и юридически оформленным военным союзником Армении. Азербайджан для нейтрализации угроз стал военным союзником Турции. Это положение было закреплено в большом количестве двусторонних документов, включая «Шушинскую декларацию». Россия это знала, и даже президент Путин заявлял в этой связи, что суверенный выбор Азербайджана — результат распада СССР. Значит, подписывая с Азербайджаном Декларацию о стратегическом взаимдействии, российское руководство не считало оборонный союз со страной-членом НАТО препятствием для этого. Так почему сейчас такая истерика? Почему в антиазербайджанской компании не участвуют официальные российские структуры, уполномоченные делать заявления в области внешней политики, а давление осуществляется на уровне силовых структур и провластных пропагандистов? Получается, что у башен Кремля нет единства в этом вопросе, или им даёт инструкции «разный Путин»? Выше изложенные тезисы, как и ряд неотмеченных в тексте, которые дают основание полагать, что кампания давления имеет цель — запугать или нарушить высокую степень консолидации общественности нашей страны, оставляя вместе с тем резервные позиции для возврата отношений в более стабильное состояние, которое произойдёт посредством тех структур, находящихся пока в тени, или, если хотите, над «схваткой». Также определена тактическая линия Азербайджана: на каждую атаку против нас — зеркальная контратака, до тех пор, пока это не надоест российской стороне», — заключил он.