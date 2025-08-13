Канакский и социалистический фронт национального освобождения (FLNKS) — главное движение за независимость Новой Каледонии — призвал сторонников к мирной мобилизации против навязывания Парижем политического урегулирования без согласия канакского народа, передаёт Le Monde.

В FLNKS назвали предложенное Эмманюэлем Макроном Буживальское соглашение “принудительным” и официально его отклонили. Руководство движения подчеркнуло, что документ не отражает ни духа переговоров, ни их ключевых позиций.

Госсекретарь Франции по делам заморских территорий Мануэль Вальс планирует прибыть в Новую Каледонию 18 августа, чтобы попытаться сохранить соглашение, которое он считает результатом многомесячной работы с участием всех сторон, включая делегацию FLNKS.