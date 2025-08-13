Андрей Гурулёв постоянно выступает с какими-то одиозными заявлениями не только в отношении соседних стран — он крайне негативно, даже оскорбительно высказывается и в отношении той части граждан РФ, которая не поддерживает так называемую СВО. В целом надо сказать, что Гурулёв не пользуется большой популярностью среди представителей общественно-политической мысли России.

Таким мнением в беседе с Minval Politika поделился депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азер Аллахверанов, комментируя слова своего российского коллеги о необходимости оказать давление на Азербайджан, вплоть до угрозы реализации силового сценария.

«В определенное время, будучи членом комитета, отвечающего за сферу национальной безопасности, Гурулёв за свои неадекватные высказывания был перенаправлен в другой комитет. Помню его заявления о том, что нужно бомбить Нидерланды, какие-то другие страны Западной Европы и т.д. Этот человек, который носит звание генерала запаса, регулярно выступает с такой «устрашающей» позицией.

Касательно его последнего заявления в адрес Азербайджана в связи с результатами вашингтонского саммита, то надо сказать, что вместо позитивной реакции на усилия по реализации мирных инициатив в соседних республиках, когда вырабатывается общая стратегия региональной безопасности, которая отвечает интересам и самой России, демонстрируется политическая недалекость. Гурулёв открыто выступает с позиции недоброжелателя», — сказал азербайджанский депутат.

Говоря о высказываниях заседателя Госдумы РФ, в которых тот призвал надавить на азербайджанских предпринимателей в России, а также ограничить импорт продукции из Азербайджана, собеседник отметил, что какие-то ограничения могут быть введены, но данные меры коснутся в первую очередь самой РФ.

«Мы прекрасно знаем, что уровень товарооборота сегодня фиксируется в пользу РФ, потому что чуть ли не в три раза больше товаров ввозиться в Азербайджан из России, нежели наоборот», — добавил он, предупредив при этом, что подобные экономические меры могут иметь зеркальный характер.

По его словам, если это не будет столь ощутимо для российского государства, то серьезно отразиться на компаниях, занимающихся экспортом российской продукции в Азербайджан.

«С другой стороны, что означает понятие «пощипать», которое Гурулёв применил в качестве руководства к действию в отношении предпринимателей азербайджанского происхождения, работающих на территории РФ? Тут речь идет о намерении оказать незаконное давление, что закончится сворачиванием бизнеса и вывозом капитала из страны. И кто больше потеряет в этой ситуации, становится очевидно. Подобные личности, как Гурулёв, конечно же, все это понимают, но продолжают пиаритья на фоне общей антиазербайджанской риторики, которая педалируется со стороны определенных медийных структур и политических кругов. Все это говорит о том, что в России как минимум не всё трезво оценивается, особенно относительно Азербайджана», — убежден эксперт.

Он напомнил, что Азербайджан, согласно соответствующим задокументированным договоренностям, — стратегический партнер России: «При активном участии Азербайджана реализуются интеграционные проекты, которые отвечают также интересам РФ».

«Кроме того, есть ряд международных площадок, в которых задействованы и Россия, и Азербайджан, и в рамках которых позиции сторон совпадают. Если член комитета Госдумы, член правящей партии «Единая Россия», которая представляет собой позицию политических кругов в рамках плоскости какого-то официального отношения к Азербайджану, определяется категориями Гурулёва и ему подобных представителей правящей элиты страны, то это наталкивает на определенные мысли», — подчеркнул он.

В этой связи депутат отметил важность разработки курса стратегии, который бы действовал на предотвращение подобных проявлений: «Думаю, что наша дипломатия также внесет свой вклад в этот процесс, поскольку эти выпады негативно воспринимаются азербайджанским обществом».

«Трезвые умы в России должны верно оценить ситуацию и выработать адекватный курс, который не будет разрушать те результаты, которые были достигнуты в плоскости усиления стратегического партнерства между двумя странами», — заключил Аллахверанов.