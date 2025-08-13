Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США.

Выбор объекта обусловлен отсутствием доступных гражданских площадок в разгар туристического сезона. Рассматривались варианты в Джуно, Анкоридже и Фэрбенксе.

«Белый дом рассчитывал избежать проведения встречи на военном объекте, но база стала единственным подходящим вариантом», — отмечает телеканал.

Охрану президента России Владимира Путина во время визита на Аляску будут обеспечивать совместно российские силовики и Секретная служба США.