Индия и Китай планируют возобновить прямое авиасообщение уже в следующем месяце. Данная информация приводится в сообщении Bloomberg.

Отмечается, что правительство Индии обратилось к авиакомпаниям с просьбой в кратчайшие сроки подготовить рейсы в Китай, а официальное объявление, возможно, будет сделано уже на саммите ШОС в конце августа в Китае.

Обсуждение восстановления прямого авиасообщения активизировались в последние две недели, и участвующие авиакомпании были уведомлены об этом предложении, отметили источники издания.