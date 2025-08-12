Президент Дональд Трамп привержен установлению долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией. Данное заявление в ходе брифинга озвучила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Весь мир знает, что Трамп стремится к долгосрочному миру между странами, независимо от продолжительности конфликтов или боевых действий. При этом, как мы видели, он остается реалистом. Его подход основан на дипломатии. Но он готов сделать все необходимое, чтобы в полной мере использовать свои полномочия президента США и положить конец войнам», — отметила она.