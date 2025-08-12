Двусторонние экономические соглашения, которых достигли Азербайджан и Армения с США, откроют новые возможности для американского народа и бизнеса.

Данное заявление озвучила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Лидеры Азербайджана и Армении также подписали двусторонние экономические соглашения с США, раскрывающие значительный потенциал Южного Кавказа в сфере торговли, транзита, энергетики, инфраструктуры и технологий, а также создающие новые возможности для американцев и американских компаний», — отметила она.

По ее словам, документ, подписанный между Арменией и Азербайджаном, подтвердил, что «президент Трамп действительно является президентом мира».

«Президент Трамп продолжает доказывать, что страны по всему миру могут преодолеть давние конфликты и двигаться к общему будущему мира, процветания и успеха», — резюмировала она.