В Баку на суде над гражданином Армении Рубеном Варданяном были заслушаны показания потерпевших и правопреемников потерпевших.

Правопреемник потерпевшего Гамида Гамидли — его отец Алисахиб Искендеров заявил, что его сын погиб в результате обстрела, открытого остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Шамистана Юсифли — его отец Шукран Аманов сказал, что его сын погиб в результате вражеского огня в направлении Агдере.

Правопреемник потерпевшего Мехди Аббасова — его отец Амрах Аббасов заявил, что его сын погиб в результате вражеского обстрела.

В своих показаниях пострадавший Анар Аскеров отметил, что был ранен в результате разрыва «мины-сюрприза» в Агдаме. Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, пострадавший сказал, что впоследствии выяснилось, что мина была произведена в Армении.

Рухид Гаджазаде сообщил, что получил травмы в результате разрыва мины, заложенной в Ходжавендском районе остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

В своих показаниях Джейхун Гурбанов сообщил, что получил ранение в селе Шихлар Агдамского района, попав на мину, заложенную врагом. Он сказал, что неврологические проблемы, возникшие в результате инцидента, все еще сохраняются, и он продолжает лечение.

В своих показаниях Али Миканаев подчеркнул, что был ранен в результате вражеского обстрела, произведенного в Гадруте. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, пострадавший сказал, что в ходе инцидента кроме него пострадали еще 8 человек.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, пострадавший Эльман Сулейманов отметил, что получил ранения в селе Халфали Шушинского района в результате вражеского обстрела.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, Рахман Гулиев сказал, что получил черепно-мозговую травму в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником на ходжавендском направлении.

Пострадавший Эльмин Алиев сказал, что получил ранения в результате обстрела, открытого в Агдере остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Абдулали Гурбанов заявил в своих показаниях, что получил травмы в результате разрыва снаряда, выпущенного противником в Агдере.

В своем заявлении Кямран Джабраилов заявил, что получил ранение, когда выпущенный противником минометный снаряд упал неподалеку и взорвался.

Мехман Гулиев сказал, что был ранен в результате вражеского снайперского огня в городе Шуша.

Другие пострадавшие Сабухи Новрузлу, Замин Джахангирзаде, Джейхун Аббасов, Ниджат Геюшев и Эшгин Бабазаде сообщили, что в результате обстрелов остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями получили ранения в Агдере, Гусейналы Мехтиев был ранен в Ходжалы, Нурлан Мамедов — в Агдаме, Ниямеддин Аллахвердиев — в Физули. Н.Аллахвердиев сказал, что его лечение все еще продолжается.

Немат Мамедов в своих показаниях подчеркнул, что получил ранение в результате разрыва мины, заложенной противником в селе Сарыджалы Агдамского района.

Очередное заседание суда назначено на 19 августа.