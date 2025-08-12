Российский депутат Андрей Гурулёв охотно примкнул к группе деятелей, которые, не жалея сил своих, осуществляют нападки на Азербайджан. Так, депутат Госдумы заявил, что Россия может ввести запрет на импорт азербайджанских товаров и «пощипать» азербайджанских предпринимателей в России. По его ценному мнению, «это не от большого ума — портить отношения с таким большим соседом, как Россия». Он уверен, что отсутствие азербайджанской продукции в России «ничего не изменит», но серьезно отразится на Азербайджане.

Кроме того, этот вольнодумец решил не останавливать поток «светлых» мыслей, посетивших его голову, и осмелился на более угрожающую риторику. Депутат брызнул империалистическим ядом: «Специальная военная операция — понятие растяжимое. Растяжимое по всей границе РФ».

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Фаталиева в беседе с Minval Politika прокомментировала высказывания Гурулёва.

«Недавние заявления одного из шумных, но малозначимых думских ораторов — Андрея Гурулёва о возможных санкциях против Азербайджана и даже о «расширении СВО» в случае поддержки Украины вызывают не только недоумение, но и серьёзные сомнения в адекватности подобного подхода к межгосударственным отношениям», — сказала она.

Парламентарий указала, что Азербайджан — это суверенное государство, определяющее свою внешнюю и внутреннюю политику, исходя из национальных интересов, а не из чьих-то представлений о «зоне влияния».

«Попытки использовать терминологию вроде «наш Южный Кавказ» демонстрируют мышление, застрявшее в эпохе СССР, когда соседи воспринимались не как партнёры, а как подчинённые. Такая риторика не соответствует современным реалиям, в которых постсоветские страны давно проводят самостоятельный курс и активно выстраивают связи со множеством международных центров силы.

Подобные угрозы со стороны фигур, не определяющих реальную политику, лишь усиливают тенденцию, при которой Москва теряет доверие и позиции в регионе. Любое давление, будь то военное, экономическое или информационное, воспринимается как попытка ограничить суверенитет, что в XXI веке неприемлемо. В итоге Россия не укрепляет свои позиции, а ускоряет процесс переориентации соседних стран на другие внешнеполитические векторы», — отметила Фаталиева.

Депутат подчеркнула, что Азербайджан строит отношения с партнёрами на принципах взаимного уважения, равенства и прагматизма: «Именно эти принципы позволяют добиваться реальных результатов в торговле, энергетике, транспорте и безопасности. Грубые угрозы и демонстрация силы, напротив, обнуляют потенциал двустороннего сотрудничества и формируют у общества устойчивое недоверие к российским намерениям».

В заключение Фаталиева обратилась к российскому коллеге: «Господин Гурулёв, в мире, где растёт многополярность, авторитет государства определяется не громкостью угроз, а способностью находить взаимовыгодные решения и уважать суверенитет соседей. Южный Кавказ — это не «чей-то», а общий регион, где интересы всех сторон должны быть согласованы в диалоге, а не в ультиматумах».