Посольство Азербайджана во Франции распространило сообщение в связи со сложной ситуацией, в которой оказались граждане Азербайджана Мухаммед Гулиев и Гюльтадж Абдуллаева, сообщает АПА.

Сообщается, что сотрудники консульского отдела занимаются данным вопросом с того дня, как в посольство поступила данная информация: граждане Азербайджана вместе с двумя детьми при выезде из Германии и следовании через территорию Франции были остановлены пограничной полицией.

Отмечается, что на основании обращения, поступившего 7 июля 2025 года на горячую линию посольства, посольством были оформлены свидетельства на возвращение для двух детей граждан Азербайджана Мухаммеда Гулиева и Гюльтадж Абдуллаевой.

6 августа семья, пытавшаяся покинуть территорию Франции, была задержана пограничной полицией, а их дети временно помещены в приют. Этот шаг французской полиции был обоснован решением суда Германии о лишении родителей опекунства. Ожидается,что в ближайшее время суд во Франции рассмотрит дело и даст оценку решению

германского суда.

В течение этого периода родители получили возможность увидеться с детьми. Посольство Азербайджана во Франции проводит встречи с соответствующими структурами французской стороны и обеспечивает необходимую координацию. Также посольство и Государственный комитет по работе с диаспорой оказывают помощь гражданам в вопросе их временного пребывания на территории Франции. Вопрос находится под контролем.