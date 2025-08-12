В течение последнего года информационное противостояние между Россией и Азербайджаном перестало быть набором эпизодических выпадов и превратилось в устойчивый процесс с нарастающей динамикой. Конфликт в медийном пространстве развивается по спирали: от единичных резких комментариев к системному формированию враждебных образов и негативных нарративов, постепенно закрепляющихся в общественном сознании.

Особую роль в этом процессе играют влиятельные российские медийные фигуры, чьи заявления имеют широкое общественное и политическое воздействие. Одним из самых резонансных примеров стало недавнее высказывание телеведущего Владимира Соловьёва, который допустил возможность проведения «специальной военной операции» на Южном Кавказе. Эта реплика, выходящая за рамки дипломатического этикета, стала не просто элементом телевизионной риторики, а сигналом, способным оказать реальное влияние на восприятие России в Азербайджане и подорвать сложившиеся экономические и политические связи.

В тон ему выступил депутат Государственной Думы Андрей Гурулёв, член правящей партии «Единая Россия». В своём Telegram-канале он предложил ввести запрет на импорт азербайджанских товаров в ответ на решение Баку направить гуманитарную помощь Украине. По его словам, исчезновение азербайджанской продукции с российских прилавков никак не отразится на внутреннем рынке РФ, тогда как для Азербайджана это станет серьёзным ударом. Более того, депутат открыто заявил о возможности «пощипать» азербайджанских предпринимателей в России и даже допустил, что «специальная военная операция» может распространиться на всю протяжённость российской границы.

Тем не менее парадокс ситуации заключается в том, что на фоне подобных заявлений экономическая взаимозависимость двух стран остаётся значительной. Согласно данным азербайджанской статистики, в 2024 году товарооборот между Россией и Азербайджаном достиг $4,799 млрд, что на 10,1 % выше показателя предыдущего года. При этом импорт из России увеличился на 14,5 % и составил $3,621 млрд, а экспорт из Азербайджана снизился на 1,5 %, до $1,178 млрд. В первом полугодии 2025 года двусторонняя торговля выросла ещё на 16,2 %, достигнув $2,52 млрд. Экспорт из Азербайджана при этом увеличился на 6,1 % — до $590,5 млн. Россия стабильно занимает третье место среди внешнеторговых партнёров Азербайджана, обеспечивая порядка 10 % его внешнего товарооборота.

Эта экономическая взаимосвязь имеет чёткую отраслевую специфику. Российские поставки в Азербайджан включают нефтепродукты, металлопрокат, зерно, древесину, промышленное оборудование. В обратном направлении идут фрукты, овощи, продукция химической и нефтехимической промышленности. Но торговля товарами — лишь одна сторона сотрудничества. Важнейшим звеном остаётся транзитная логистика. Азербайджан — ключевой элемент международного транспортного коридора «Север — Юг», соединяющего Россию с Ираном и Индией. Этот маршрут имеет стратегическое значение, так как позволяет обходить перегруженные и политически уязвимые транспортные узлы Европы и Ближнего Востока.

В энергетической сфере пересечение интересов также очевидно. Несмотря на конкуренцию в поставках углеводородов, Москва и Баку взаимодействуют в рамках ОПЕК+, а российские компании используют азербайджанскую инфраструктуру для экспорта нефти на мировые рынки. Через порт Баку проходят значительные объёмы грузов, включая российский экспорт и реэкспорт, что делает эту точку одним из критически важных узлов для обеих стран.

Однако возможная реализация силового сценария, о котором заявляют отдельные российские комментаторы, приведёт к разрушительным последствиям для самой России. В случае военного конфликта логистическая цепочка коридора «Север — Юг» будет разорвана, а Азербайджан переориентирует свои транзитные потоки на альтернативные маршруты — через Каспийское море и Турцию. Турция, Китай ЕС принимающие активное участие в реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута, в таком случае закрепят своё доминирующее положение как основных транзитных партнёров Баку, полностью вытеснив Россию из этой ниши.

В энергетике последствия будут не менее тяжёлыми: Москва лишится возможности использовать азербайджанскую инфраструктуру для оптимизации поставок и окажется под усиленным конкурентным давлением на рынках, где азербайджанские энергоносители уже конкурируют с российскими.

В долгосрочной перспективе политическая и информационная конфронтация приведёт к сворачиванию инвестиционной активности. Российские компании в Азербайджане — от банков и торговых сетей до промышленных предприятий — столкнутся с падением спроса, усилением административных барьеров и сокращением возможностей для расширения.

Дополнительный риск заключается в военно-политическом переориентировании Баку. Угроза применения силы, транслируемая из Москвы, будет стимулировать Азербайджан к ещё более тесному сотрудничеству с государствами, традиционно воспринимаемыми Россией как геополитические конкуренты. Опыт многолетнего конфликта с Арменией, главным военным союзником России в регионе, научил Баку готовиться к отражению не только армянских атак, но и потенциальных угроз, исходящих от российской военной инфраструктуры в виде систем ПВО и баз. Современные вооружённые силы Азербайджана способны не только выдержать первый удар, но и перейти к активным контрнаступательным действиям при поддержке союзников — Турции, Пакистана и других стран. Такой сценарий почти неизбежно приведёт к интернационализации конфликта, что категорически не отвечает интересам России.

Таким образом, публичные медийные и политические сигналы, исходящие из Москвы, уже сегодня формируют в Азербайджане образ России как источника потенциальной угрозы. Если эта тенденция не будет изменена, Москва рискует утратить значительные объёмы торговли и инвестиционного взаимодействия.