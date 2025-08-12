В Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между агдамским «Карабахом» и «Шкендией» (Северная Македония).

Финальный свисток арбитра зафиксировал крупную победу азербайджанского клуба со счетом 5:1. Голы у «Карабаха» забили Клисман Цаке (автогол), Кади, Нариман Ахундзаде, Марко Янкович (пен.) и Леандро Андраде. У гостей отличился Фабрис Тамба.

По итогам двухматчевого противостояния (в гостевой игре победу одержал азербайджанский клуб со счетом 1:0) в следующей стадии турнира будет играть «Карабах».