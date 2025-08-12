Небольшим американским компаниям грозят крупные финансовые издержки и бюрократические сложности из-за пошлин администрации лидера США Дональда Трампа. Так считает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что малые американские компании, которые в последние годы обеспечивают более половины рабочих мест в стране, едва справляются с дополнительными тратами, вызванными ростом цен на импорт на фоне повышения ввозных пошлин США. По свидетельству экспертов, малый бизнес, в отличие от крупных компаний, не имеет достаточного количества ресурсов, в том числе административных, для адаптации к изменившимся условиям.

Национальная федерация розничной торговли США наряду с другими профильными структурами опасается, что малые компании могут не выжить в условиях запущенной Трампом с помощью тарифных барьеров реорганизации глобальной торговой системы. «Малые предприятия особенно сильно борются за возможность остаться в бизнесе», — заявил вице-президент федерации Джонатан Голд.