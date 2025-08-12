Из-за неудачной игры на старте чемпионата России главный тренер «Спартака» (Москва) Деян Станкович все ближе к отставке из клуба. Metaratings.ru информирует, что руководство клуба уже приступило к поискам нового наставника. При посредничестве агентов планируется привлечение специалиста из топ-5 европейских футбольных чемпионатов.

При этом издание «Спорт день за днем» рассуждает о неожиданном, но интересном варианте: есть иностранный тренер, но русскоговорящий и с опытом работы на постсоветском пространстве. Это нынешний наставник агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов.

«В 1999 – 2001 годах Гурбанов играл в России за «Балтику» и «Факел», но в дальнейшем с российским футболом не пересекался. Впрочем, в «Карабахе» он тренировал российских игроков, включая голкипера национальной сборной Андрея Лунева, а еще успешно выступает с этим клубом в еврокубках», — отмечает издание.