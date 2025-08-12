Соседи руководителя Meta Марка Цукерберга пожаловались на серьёзные неудобства из-за его образа жизни. По словам местных жителей, которые приводит New York Times, они вынуждены мириться с усиленным наблюдением, присутствием полиции и частой блокировкой улиц, а также шумными вечеринками.

Отмечается, что начиная с 2011 года Цукерберг приобрел не менее 11 домов в калифорнийском районе Кресент-Парк, превратив их в единый жилой комплекс с частной школой. На его домах теперь висят камеры, часть которых контролирует соседние участки, а охранники реагируют на прохожих и расспрашивают их о цели визита.

Особое раздражение у соседей вызывают корпоративные вечеринки, для которых предназначены пустующие дома. Иногда ради охраны мероприятия полиция перекрывает дороги и запрещает парковку на привычных местах, что жители считают «чрезмерным почтением» со стороны властей.