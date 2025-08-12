На заводе сталелитейной компании U.S.Steel в городе Клэртон (штат Пенсильвания) произошел мощный взрыв, сообщает телеканал CBS News.

«В результате взрыва на заводе US Steel как минимум один человек погиб, двое числятся пропавшими без вести, десятки пострадали», — отмечается в сообщении.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что его администрация находится на связи с властями города. «Служба по чрезвычайным ситуациям Пенсильвании и полиция штата поддерживают связь со службами быстрого реагирования и предложили всю необходимую помощь», — написал губернатор в соцсети X.