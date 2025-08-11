Пользователи Telegram прислали «сотни сообщений» о мошенничестве и шантаже, отметил сооснователь мессенджера Павел Дуров. По его словам, на основании этих материалов мессенджер блокирует множество каналов за публикацию персональной информации о человеке без его согласия и вымогательство.

Дуров отметил, что блокировки по этим причинам означает, что у Telegram есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала распространяли клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на деньги от жертв.

«Некоторых даже поймали на продаже так называемых «блокировок защиты» — сборов, которые жертвы должны платить, чтобы избежать преследования», — заявил он.