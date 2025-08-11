В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

В своих показаниях правопреемница потерпевшего Расула Сулейманова — его мать Гюнель Сулейманова сообщила, что сын погиб в 2020 году в ходе 44-дневной Отечественной войны в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении.

Правопреемница потерпевшего Гасана Акберова — его мать Санубар Акберова заявила, что сын стал шехидом в 2020 году в Отечественной войне.

В своих показаниях Агиль Ахмедов сообщил, что в апреле 1997 года был тяжело ранен и взят в плен в результате обстрела, произведенного армянскими вооруженными силами в горадизском направлении. Он удерживался в Ханкенди, в то время находившемся под оккупацией вооруженных сил Армении. В отношении А.Ахмедова был организован фиктивный суд, вынесший ему «смертный приговор». Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, он отметил, что был возвращен азербайджанской стороне спустя год и 11 месяцев. В плену его избивали и пытали надзиратели по имени Норик, Арам, Ашот. Студенты, обучающиеся по медицинским специальностям, в качестве практики ставили ему уколы и выполняли другие медицинские процедуры.

Правопреемница потерпевшего Оруджа Джаббарова — его мать Ульвия Джаббарова в своих показаниях рассказала, что сын стал шехидом в Отечественной войне. Она отметила, что вооруженные силы Армении передали тело ее сына только спустя три месяца.

Саида Джафарова сообщила, что в 1992 году во время Ходжалинского геноцида получила огнестрельное ранение в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении. Потерпевшая заявила, что во время геноцида противник совершал массовые убийства стариков, детей и женщин. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, она добавила, что спаслась, ползком добравшись в раненом состоянии до села Шелли Агдамского района.

Кянан Вахидли, Озал Исмаилов и Ряван Мамедов в своих показаниях заявили, что в 2020 году во время Отечественной войны получили ранения в результате обстрелов, произведенных вооруженными силами Армении.

Сунай Адыгёзалов сказал, что 5 октября 2023 года пострадал в селе Алханлы Физулинского района в результате разрыва мины, заложенной вооруженными силами Армении.

Асаф Худиев сообщил, что 14 ноября 2020 года, проводя работы по разминированию в качестве сотрудника ANAMA, получил ранение в результате разрыва мины в селе Алханлы Физулинского района. Позднее было установлено, что эта мина была произведена в Армении.

Эмин Бахшалиев отметил, что 1 октября 2020 года во время Отечественной войны был ранен в суговушанском направлении и спустя четыре дня взят в плен военнослужащими вооруженных сил Армении. Его связали проволокой по рукам и избивали. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он рассказал, что удерживался в плену в Ханкенди и Шуше, в то время находившихся под оккупацией, и в столице Армении — Иреване. Всюду его избивали, подвергали пыткам, пропускали через тело электрический ток. 14 декабря 2020 года был возвращен Азербайджану.

Отвечая на вопросы обвиняемого Давида Ишханяна, Э.Бахшалиев сообщил, что его лечение продолжается до сих пор.

Нуреддин Йолчуев в своих показаниях заявил, что во время Отечественной войны 1 октября был ранен в суговушанском направлении, а 2 октября попал в плен. Его избили, затем доставили в город Ханкенди. Там он был прооперирован без наркоза, претерпев ужасную боль. Затем его увезли в Иреван. Снова избили, подвергли пыткам. 14 декабря 2020 года он был возвращен Азербайджану.

Сеймур Ахмедов, Рафаил Зульфугаров, Метлеб Аллахвердиев отметили, что в различное время были взяты в заложники армянскими вооруженными силами. Они все избивались, подвергались пыткам. М.Аллахвердиеву вырвали золотые зубы.

Мубариз Мамедов сказал, что попал в плен 1 сентября 1992 года в результате ранения, полученного близ села Горадиз Физулинского района. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, он сообщил, что сначала его удерживали в селе Эдилли, а затем в городе Иреван. В плену его избивали прикладом автомата, резиновой дубинкой, кулаками и ногами, подвергали пыткам. 12 мая 1995 года он был возвращен Азербайджану.

Хаял Абдуллаев в своих показаниях подчеркнул, что 28 мая 2022 года во время выпаса скота на освобожденной от оккупации части Физулинского района попал на мину.

Вугар Мехдиев рассказал, что 23 октября 1993 года был взят в заложники в Физулинском районе. 18 декабря того же года он сбежал.

Эльшан Халилов отметил, что 12 июля 2021 года, работая водителем компании в Физулинском районе, пострадал в результате разрыва боеприпаса, выпущенного армянскими вооруженными силами.

Бахтияр Тагиев заявил, что был взят в плен армянскими вооруженными силами в Зангилане в ночь с 8 на 9 декабря 1992 года. В плену он подвергался избиениям, пыткам. Спустя год, 1 месяц и 10 дней был передан Азербайджану.

Али Талыбов в своих показаниях сказал, что был взят в плен армянскими вооруженными силами в 1996 году во время прохождения военной службы в Нахчыване. Спустя месяц и 18 дней был возвращен Азербайджану. В плену ему сломали нос, неоднократно избивали до потери сознания.

Даглар Теймуров сообщил, что был ранен во время Апрельских боев 2016 года и Отечественной войны 2020 года.

Намет Мамедов рассказал, что в 1994 году был взят в плен армянскими вооруженными силами на равнине Харамы, подвергался пыткам, освобожден спустя 460 дней.

Джаваншир Гаджиев сказал, что 5 апреля 2021 года попал на мину в Губадлинском районе и получил ранение.

Алышан Сафаров отметил, что пострадал в результате разрыва мины по дороге в Тертер 18 февраля 2022 года.

Жители Тертерского района – Ядигяр Сафаров, Мушфиг Гурбанов и Хасай Ибрагимов – рассказали, что дома, в которых они жили, в разное время пришли в непригодное состояние в результате артиллерийских обстрелов армянских вооруженных сил.

Рамиз Гусейнов заявил, что пострадал в результате взрыва мины в Джебраиле в 1993 году.

Ильгар Наджафов отметил, что стал вынужденным переселенцем 2 апреля 1993 года в результате нападения армянских вооруженных сил на Кяльбаджарский район.

Рахман Гусейнов сказал, что стал вынужденным переселенцем из села Дашкесан Джебраильского района в 1993 году. Тогда же его отец пропал без вести.

Потерпевшие Исмаил Аббасов, Наби Азимов, Алмара Гурбанова, Вагиф Чирагов, Севда Мамишева, Халыгверди Насибов, Нахид Гусейнов, Фаиг Аббасов, Эльшан Мирзоев, Аловсат Мусаев в своих показаниях подчеркнули, что были вынуждены покинуть места проживания (Шуша, Агдере, Кяльбаджар) в результате атак армянских вооруженных сил.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, в том числе Араика Арутюняна, Давида Манукяна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, защитников обвиняемых и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 14 августа.