Совместная декларация, подписанная руководителями Азербайджана и Армении при участии главы США в Вашингтоне, является важным этапом в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

С данным заявлением выступил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе общения с журналистами.

«В выходные мы распространили заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь приветствует всеобъемлющую Совместную декларацию, подписанное в пятницу президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии президента США Дональда Трампа. Генеральный секретарь высоко оценил их обязательства продолжать диалог и укреплять доверие, а также усилия Трампа в достижении этого прогресса. Он вновь подтвердил твердую поддержку ООН всех усилий по продвижению устойчивого мира на Южном Кавказе», – отметил Дюжаррик .