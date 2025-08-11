Встреча на Аляске с президентом России Владимиром Путиным будет, скорее всего, предварительной.

Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.

«Я скажу Путину, чтобы он прекратил эту войну», — отметил президент.



При этом Трамп добавил, что может выйти из дипломатии по Украине по итогам встречи с Путиным, отметив, что проинформирует украинского президента Владимира Зеленского и европейцев по итогам встречи с Путиным.

«Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным или с Зеленским, Путиным и мной — я хочу организовать встречу между двумя лидерами», отметил американский президент.



По словам Трампа, он считает, что в течение первой пары минут встречи с Путиным поймет, возможна ли сделка по Украине. Президент добавил, что в конечном счете сможет усадить Путина за стол переговоров вместе с Зеленским.

«Я хочу видеть прекращение огня очень-очень быстро», — заявил он.