Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Араратом Мирзояном детали контактов премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами Азербайджана и США Ильхамом Алиевым Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Глава российского МИД в ходе беседы подчеркнул важность устойчивого мира Еревана и Баку в русле трехсторонних договоренностей.

«Москва и далее готова содействовать комплексной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — отметил он.