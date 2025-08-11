Как и ожидалось, консервативные круги Ирана выступили против Вашингтонского соглашения. Один из главных представителей консерваторов, советник Верховного лидера Али Акбар Велаяти, пригрозил сторонам, принявшим документ. Понятно, что такой же позиции придерживается и Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом в беседе с Minval Politika сказал политолог, руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя заявления иранских политических деятелей относительно договоренностей, достигнутых в Вашингтоне лидерами Азербайджана, США и Армении.

Напомним, по словам Велаяти, Иран не допустит реализации пункта Вашингтонского соглашения, касающегося Зангезурского коридора.

«Однако Велаяти не смог объяснить, каким образом Иран будет препятствовать этому процессу. Отдельные генералы КСИР также делают угрожающие заявления относительно Зангезурского коридора. Они утверждают, что иранские Вооружённые силы не позволят американскому судну ВМС США войти в коридор и работать. Те, кто так говорит, не могли покинуть свои бункеры во время бомбардировок Израиля. Всё это бессмысленные угрозы. Помимо Азербайджана, Армении, США и Турции, в эксплуатации Зангезурского коридора заинтересованы также страны Европы и Центральной Азии. После Вашингтонского соглашения десятки глав государств позвонили и поздравили лидеров Азербайджана и Армении», — указал политолог.

По его словам, если консервативные круги Ирана захотят поставить под угрозу Зангезурский коридор, они увидят перед собой большую коалицию: «Это добавит ещё одну проблему к уже существующим проблемам Ирана».

«Консерваторы в Иране по-прежнему не учитывают меняющуюся обстановку на Южном Кавказе. В отличие от консерваторов, президент Ирана Масуд Пезешкиан занял объективную позицию в отношении Вашингтонского соглашения. Он справедливо заявил, что выступает против создания ненужного ажиотажа вокруг этого маршрута. Зангезурский коридор не представляет опасности для Ирана, напротив, он создаст условия для расширения возможностей Ирана в региональном сотрудничестве», — заметил эксперт.

Он также напомнил, что Масуд Пезешкиан дважды за короткий период посетил Азербайджан и встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: «Азербайджанский лидер подробно объяснил своему иранскому коллеге, что мир и сотрудничество в регионе, включая различные транспортные коридоры, также важны для Ирана».

«Пезешкиан верит в искренность Ильхама Алиева и стремится к укреплению партнёрства с Азербайджаном. Это также отвечает интересам Азербайджана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также не разделяет мнение консерваторов относительно Зангезурского коридора. Он оценил дорогу, которая будет построена по территории Армении как транзитный проект. Аббас Арагчи правильно понял суть Вашингтонского соглашения. Проект будет реализован в соответствии с законодательством Армении. Строительные работы будет осуществлять американо-армянская компания, зарегистрированная в Армении и действующая в соответствии с законодательством этой страны», — пояснил Шахиноглу.

Таким образом, по словам эксперта, в Иране сформировалось два разных мнения относительно Зангезурского коридора: «Иранские официальные лица не имеют претензий к транспортному коридору, в то время как консерваторы ошибочно оценивают его как угрозу Ирану. Мы должны руководствоваться заявлениями иранских официальных лиц».