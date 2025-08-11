12 августа в связи с матчем футбольного клуба «Карабах» в Лиге чемпионов УЕФА Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», с учётом интереса болельщиков к матчу, на станции «Гянджлик», расположенной рядом с Республиканским стадионом имени Тофига Бахрамова, а также на станциях «28 Мая» и «Нариманов» будет действовать усиленный график работы.

Движение поездов продолжится по летнему расписанию. Дополнительные поезда будут готовы к запуску в случае необходимости.