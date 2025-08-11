В азербайджанском триатлоне произошло знаковое событие. На днях тренер национальной сборной и опытный судья Балагейдар Керимов впервые представил страну в качестве международного арбитра на соревнованиях под эгидой World Triathlon, сообщили в Министерстве молодежи и спорта, сообщает Minval.

9–10 августа в Изворани (Румыния) Керимов успешно отработал на Кубке Европы среди юниоров, получив свой первый опыт судейства на международной арене. Керимов — главный тренер молодёжной сборной Азербайджана по триатлону, под руководством которого спортсмены неоднократно добивались успехов за рубежом и способствовали популяризации этого вида спорта в стране.

До дебюта в Европе он прошёл международный курс судейства 7–8 июня в Бишкеке, организованный Федерацией триатлона Кыргызстана и Азиатской конфедерацией триатлона, что позволило ему глубже изучить правила World Triathlon и нюансы проведения крупных турниров.

«Этот турнир стал для меня ценным опытом. В будущем постараюсь достойно представлять Азербайджан на ещё большем числе международных стартов», — отметил Керимов.