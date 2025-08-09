Россия может инвестировать средства в восстановление железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном в рамках реализации проекта «Маршрут Трампа во имя мира и процветания», который, в случае его успешного осуществления, соединит Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, чьи слова приводит РИА Новости.

«Возможно, у российской стороны возникнет заинтересованность в инвестициях с целью восстановления железной дороги Иджеван — Раздан , Иджеван — Газах. Здесь, конечно, понадобится согласие азербайджанской стороны», — сказал глава армянского правительства.

По его словам, реализация данного проекта может создать благоприятные условия для начала экономического сотрудничества между Ираном и Соединенными Штатами, а также между Россией и США. Пашинян напомнил, что компания из Ирана осуществляет в Армении строительство автомобильной дороги в рамках реализации проекта «Север — Юг».